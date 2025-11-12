Solicitan nulidad absoluta a las acciones interpuestas por el MP en caso de magistrado Flores Urrutia

Tegucigalpa – La representante legal del magistrado del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Flores Urrutia, Claudia Erazo interpuso ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una acción de nulidad absoluta a las acciones interpuestas por el Ministerio Público.

La solicitud de nulidad está basada en la violación de los preceptos constitucionales y convencionales el debido proceso, la inobservancia, también fue presentada ante el tribunal ad hoc, detalló la profesional del derecho.

“Vamos a esperar que los magistrados tengan en sus manos para estudio dicha nulidad y resuelvan conforme a derecho”, dijo.

Referente a la designación de la presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel Obando, para conocer el expediente del requerimiento fiscal contra los magistrados Flores Urrutia y Miriam Barahona, Erazo indicó que habría que ver el rol de turnos de los magistrados para ver si ésta no se los saltó o se recusó de conocer algún otro caso que fue representado antes que este. VC