Solicitan nulidad absoluta a las acciones interpuestas por el MP en caso de magistrada Miriam Barahona

Tegucigalpa – La abogada Claudia Erazo presentó este viernes una segunda acción de nulidad absoluta a las acciones interpuestas por el Ministerio Pública en representación de la magistrada del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Miriam Barahona. Previamente, Erazo había realizado esa acción en representación del magistrado Mario Flores Urrutia.

La profesional del derecho explicó que la solicitud de nulidad, que está basada en la violación de los preceptos constitucionales, convencionales el debido proceso y la inobservancia, fue presentada ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el tribunal ad hoc y ante el juez natural asignado al caso.

Erazo indicó que previo a fijar la audiencia de declaración del imputado, el juez natural debió resolver la primera nulidad, la cual fue presentada el martes 11 de noviembre.

(Leer) Agendan para el 18 de noviembre audiencia de declaración de imputado a dos magistrados del TJE

No obstante, dijo que va a esperar a que se dé el día 18 de noviembre, fecha fijada para comparecer a la audiencia de declaración de imputado de los dos magistrados y seguir el proceso que corresponde “y vamos a presentar recursos”, anunció. VC