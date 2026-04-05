Solemne Vigilia Pascual da paso a la alegría por resurrección de Jesús

Tegucigalpa – “Alégrense”, nos dice Jesús, saliendo a nuestro encuentro esta noche, como lo hizo en aquella mañana de pascua, fue el mensaje del arzobispo de Tegucigalpa José Vicente Nácher en la homilía de la misa correspondiente a la Vigilia Pascual.

La alegría marca profunda y respetuosamente este momento, fue el mensaje del arzobispo de Tegucigalpa durante la solemne Vigilia Pascual que da por culminado el Triduo Pascual y da paso al Domingo de Resurrección o de pascua como se le conoce en algunos lugares del mundo.

La resurrección no ahorra la pasión y la muerte, sino que las asume y transforma, reflexionó el también presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras.

No será nuestra realidad algo distinto al camino de Jesús. Y es él el que aparece ahora, para un segundo diálogo que mueve al gozo y al testimonio, agregó.

“Alégrense” nos dice el resucitado, porque en la Galilea de la familia, el trabajo y la amistad será el nuevo inicio, el de una Iglesia enviada en Misión. Feliz Pascua a todos, cerró.

Esta vigilia es considerada la celebración más importante del año en la Iglesia Católica por lo que se celebra con una liturgia muy especial, y lo hace con la máxima solemnidad.

En ese orden, se inició con la bendición del fuego o lucernario en el que el arzobispo encendió una fogata y de ella tomó una chispa o brasa con la que se encendió el Cirio Pascual 2026, mismo que de ahora en adelante será encendido en cara celebración eucarística.

Luego se procedió a la Liturgia de la Palabra en la que a diferencia de un rito normal del tiempo ordinario en esta ocasión se leyeron siete relatos del Antiguo Testamento referentes a la salvación de Dios. Las lecturas fueron acompañadas por un salmo responsorial.

Antes de esta Liturgia tuvo lugar el cántico del Pregón Pascual, es el canto solemne que anuncia la victoria de Jesucristo sobre la muerte.

Luego se procedió a la homilía ofrecida por el arzobispo Nácher.

Posteriormente se procedió a celebrar la Liturgia Bautismal en la cual se bendijo el agua, se bautizó a los nuevos cristianos de ese año y se renovó los compromisos bautismales de quienes ya recibieron el sacramento que es la introducción de toda persona a la vida cristiana.

Y finalmente se procedió a la Liturgia de la Eucaristía la cual no es común y es considerada especial porque se acompañó de júbilo y alabanzas en memoria de Cristo resucitado. (RO)