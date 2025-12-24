Soldado herido mientras resguardaba material electoral muestra evolución favorable

Tegucigalpa- El soldado del Primer Batallón de Infantería que resultó herido mientras cumplía labores de resguardo del material electoral en las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) presenta una evolución médica favorable, según su propio testimonio gracias a la atención oportuna y especializada brindada en el Hospital Militar.

A través de un video difundido en la cuenta oficial de las Fuerzas Armadas de Honduras, el efectivo militar, identificado como Cristian Ávila Salgado, apareció visiblemente recuperado, aunque aún con uno de sus ojos vendado, para relatar lo ocurrido durante el incidente.

“Yo soy el soldado de Infantería Cristian Ávila Salgado, perteneciente al Primer Batallón de Infantería. El día 17 me encontraba asignado en el INFOP, en uno de los portones, cuidando el material electoral, cuando de repente lanzaron un explosivo casero que me impactó en el ojo derecho, cerca de herirme el globo ocular, dejándome un trauma en el rostro”, expresó.

El militar explicó que, tras el ataque, fue trasladado de inmediato al Hospital Militar, donde recibió atención médica especializada. Destacó que el seguro cubrió la totalidad de los gastos y la respuesta del centro asistencial y del personal sanitario fue fundamental para su recuperación.

Ávila Salgado aprovechó el mensaje para agradecer el respaldo recibido por parte del Hospital Militar, del personal de salud, del Primer Batallón de Infantería y de las autoridades castrenses, incluyendo al jefe del Estado Mayor Conjunto, general Héctor Benjamín Valerio Ardón; al director del Hospital Militar, coronel Alemán Casco; y al comandante del Primer Batallón de Infantería, coronel Barahona.

Los actos de violencia han estado presentes en el proceso electoral antes y después de las elecciones por lo que los llamados a mantener el orden y evitar enfrentamientos entre hondureños y esperar los resultados oficiales respetando el trabajo de los involucrados en cada área del proceso. LB