Socios de Koriun vuelven a protestar en Choloma exigiendo claridad sobre su dinero

San Pedro Sula– Socios de Koriun Inversiones realizaron este viernes nuevamente tomas del bulevar del Norte en Choloma para exigir claridad sobre el dinero requisado por las autoridades.

Los manifestantes se apostaron a la altura del barrio El Banco en ese municipio del norte del país.

Los manifestantes aseguran que, pese a promesas previas, no han recibido información concreta sobre la devolución de su dinero.

Los inversionistas reclamaron transparencia y celeridad en el proceso, advirtiendo que las protestas se mantendrán mientras no reciban respuestas positivas.

Los socios de Koriun empezaron a llegar a la capital hondureña el miércoles por la noche.

Koriun Inversiones inició operaciones hace siete años en San Pedro Sula, pero fue en 2024 cuando ganó notoriedad, especialmente en Choloma.

Las alarmas se encendieron en febrero de 2025, cuando la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) emitió un comunicado advirtiendo que Koriun no estaba autorizada para captar fondos y que los depósitos no estaban protegidos por el Fondo de Seguros de Depósitos (Fosede).

El 23 de abril de 2025, el Ministerio Público allanó todas las oficinas de Koriun, asegurándose el dinero. IR