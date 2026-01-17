Socios de Koriun se movilizan en Choloma

San Pedro Sula – Socios de Koriun protestan este sábado en Choloma, Cortés exigiendo una respuesta para recuperar su dinero.

“La lucha sigue en las calles, de una forma pacífica hasta el momento, pero no sabemos después qué va a pasar”, dijo uno de los afectados.

Acusó que el Gobierno tiene el dinero por lo que deben de regresarlo a Koriun Inversiones.

“Nosotros necesitamos nuestro dinero, ya se olvidaron de este tema, mientras que nosotros estamos en espera que se nos resuelva», indicó.

Los inversionistas indicaron que no pararán con las protestas hasta que recuperen todo su dinero.

Koriun ofrecía rendimientos del 5% semanal (20% mensual), operaba sin licencia de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) y captaba dinero de nuevos inversionistas para pagar a los antiguos, una práctica insostenible conocida como esquema Ponzi.

La empresa funcionaba en al menos siete departamentos, con unos 35 mil aportantes.

Cabe señalar que el 23 de abril de 2025, el MP, junto a la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), aseguró las oficinas de Koriun en Choloma y otras ciudades, confiscando bienes, vehículos, y cuentas bancarias. Se hallaron 358.7 millones de lempiras en efectivo y 69.2 millones en cuentas.

Por este caso, hay cuatro personas enjuiciadas por los delitos de lavado de activos, asociación para delinquir. IR