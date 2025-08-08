Socios de Koriun protestan frente a la alcaldía de Choloma solicitando al edil que sea mediador

Choloma – Inversionistas de Koriun realizan este viernes una protesta frente a la alcaldía de Choloma exigiendo al edil Gustavo Mejía que sirva como mediador en la búsqueda de una solución definitiva a la devolución de su dinero.

“Por medio del alcalde, pedimos que se haga un enlace directo, no queremos que nos manden con terceros, ya sea con Luis Redondo, con la presidenta o Manuel Zelaya”, dijo uno de los socios.

Lamentó que el gobierno no les brindará una solución al problema de su devolución del dinero cuando visitaron la Casa Presidencial en Tegucigalpa.

El inversionista señaló que les bloquearon el acceso a Casa Presidencial, los policías les dejaron dormir a la intemperie y les pusieron las sirenas en horas de la noche para que no durmieran.

Atribuyó la culpa de su situación al gobierno por intervenir Koriun por una alerta de estafa.

Igualmente, los inversionistas que protestan solicitaron al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que los ayude e intervenga por ellos.

“Hemos clamado al gobierno de este país (Honduras), pero nos ha ignorado, nos ha tratado mal, ofendido, maltratado, pisoteado y nos han robado el dinero porque prometieron devolverlo, pero no lo han hecho”, exteriorizó el inversionista. AG