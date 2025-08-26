Socios de Koriun protestan en los bajos del Congresos Nacional

Tegucigalpa– Los inversionistas de Koriun protestan en los bajos del Congreso Nacional, para exigir que les resuelvan su situación económica.

Este martes fueron cerrados los accesos a Casa Presidencial y al Centro Cívico Gubernamental en la capital, como parte de las medidas de seguridad tomadas ante la protesta de inversionistas de la empresa Koriun.

Los manifestantes se ubicaron en los bajos del Congreso Nacional, donde reclamaron respuestas sobre el dinero invertido en la compañía.

Aseguraron que han transcurrido meses sin obtener claridad sobre el futuro de sus recursos, por lo que decidieron intensificar la presión con nuevas acciones de protesta, donde exigen al gobierno el apoyo prometido en la devolución de sus pérdidas.

“En Choloma hay gente que está aguantando hambre porque no tienen dinero, necesitamos que nos resuelvan”, indicó Edgar Flores uno de los socios de la financiera.

Señalaron que a las 10 de la mañana tienen una reunión en la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS).

Los manifestantes indicaron que se han trasladado a la capital socios de Copán, Choluteca, Olancho y Choloma.

Afirmaron que dependiendo que les resuelvan en la CNBS se trasladarán hacia Casa Presidencial de lo contrario permanecerán en los bajos del Congreso Nacional. IR