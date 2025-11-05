Socios de Koriun piden al CN una ley para recuperar sus ahorros

Tegucigalpa– Por segundo día consecutivo, los inversionistas de Koriun mantienen su protesta en los bajos del Congreso Nacional, exigiendo respuestas claras sobre su dinero.

Los afectados reclaman que las autoridades no han brindado soluciones concretas, pese a las reiteradas denuncias por la estafa millonaria que involucra a la empresa.

Algunos manifestantes aseguran haber perdido los ahorros de toda una vida, quedándose sin fondos para poder subsistir.

Entre pancartas y consignas, los inversionistas advierten que no se moverán del lugar hasta obtener una respuesta oficial de parte de las autoridades.

“A esta altura los diputados ya tuvieran una ley que nos ayude a recuperar sus ahorros”, dijo uno de los manifestantes.

Los inversionistas afectados por Koriun aseguran que no descansarán hasta que el gobierno les regrese el dinero invertido.

«Nos sentimos muy tristes porque la presidenta nos prometió que nos iba a devolver nuestro dinero y ya van cinco meses y no ha cumplido», manifestó una de las protestantes.

Koriun Inversiones inició operaciones hace siete años en San Pedro Sula, pero fue en 2024 cuando ganó notoriedad, especialmente en Choloma.

Las alarmas se encendieron en febrero de 2025, cuando la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) emitió un comunicado advirtiendo que Koriun no estaba autorizada para captar fondos y que los depósitos no estaban protegidos por el Fondo de Seguros de Depósitos (Fosede).

El 23 de abril de 2025, el Ministerio Público allanó todas las oficinas de Koriun, asegurándose el dinero. IR