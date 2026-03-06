Socios de Koriun bloquean entradas a Choloma y SPS

San Pedro Sula-Socios de Koriun protestan la mañana de este viernes en Choloma, y San Pedro Sula, en el departamento de Cortés exigiendo una respuesta para recuperar su dinero.

Los manifestantes indicaron que las nuevas autoridades gubernamentales deben de reunirse con ellos para brindar soluciones a sus problemas.

También piden al presidente Nasry Asfura que hable con el fiscal general Johel Zelaya para que les devuelva el dinero.

La protesta que realizan los socios de Koriun impide el paso vehicular por la zona y señalaron que no van a descansar hasta que logren recuperar su dinero.

Koriun, ofrecía rendimientos del 5% semanal (20% mensual), operaba sin licencia de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) y captaba dinero de nuevos inversionistas para pagar a los antiguos, una práctica insostenible conocida como esquema Ponzi.

La empresa funcionaba en al menos siete departamentos, con unos 35 mil aportantes.

Cabe señalar que el 23 de abril de 2025, el MP, junto a la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), aseguró las oficinas de Koriun en Choloma y otras ciudades, confiscando bienes, vehículos, y cuentas bancarias. Se hallaron 358.7 millones de lempiras en efectivo y 69.2 millones en cuentas.

Por este caso, hay cuatro personas enjuiciadas por los delitos de lavado de activos, asociación para delinquir. IR