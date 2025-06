Socios de Korium advierten que protestas seguirán todos los días hasta que les devuelvan su dinero

Tegucigalpa- Socios afectados por la empresa Korium advirtieron que continuarán las protestas en carreteras del norte del país y otras regiones hasta que se les devuelva el dinero que invirtieron, acusando al Estado de haberles fallado.

Las manifestaciones, que han sido desalojadas en múltiples ocasiones por la Policía Nacional, no muestran señales de disminuir. “Esto no se va a detener. Aquí hay gente con esperanza, con la ilusión de recuperar su dinero. Da tristeza ver hasta personas de la tercera edad viniendo todos los días a luchar”, dijo una de las manifestantes frente a las instalaciones bloqueadas.

Los afectados culpan al Estado por intervenir en lo que consideran era un asunto entre particulares. “El Estado nunca debió meter las narices aquí. Pero ya que metió la mano en el dinero, ahora tiene que respondernos. El dinero era nuestro”, reclamó otro socio de la empresa.

Los inversionistas insisten en que sus ahorros fueron comprometidos con la promesa de rentabilidad, y que ahora nadie responde por los fondos desaparecidos. Aunque reconocen que la Policía Nacional solo está cumpliendo órdenes, señalan que la represión no frenará su lucha.

“Las protestas no van a terminar. Duele, pero esto sigue. El pueblo no está dormido”, reiteraron los manifestantes, quienes aseguran que no habrá descanso hasta que se les dé una respuesta clara y se les devuelvan sus recursos.

Hasta ahora, ni representantes de Korium ni autoridades gubernamentales han brindado una solución definitiva, lo que mantiene en tensión a la zona norte del país ante nuevas tomas de carreteras y movilizaciones anunciadas de forma permanente.LB