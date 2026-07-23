Sociedad civil pide revisar vacíos en reformas energéticas ante discusión de contrapropuestas

Tegucigalpa – La representante de la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos del Petróleo (Ahdippe), Saraí Silva, manifestó que el proyecto de reformas al sistema energético aún presenta vacíos que deben ser analizados por el Congreso Nacional antes de futuras discusiones.

Silva, quien también es miembro de la Coalición Patriótica, consideró indispensable que los diputados de todas las bancadas revisen detenidamente aspectos clave que recomiendan las organizaciones a las que pertenece.

Entre los puntos que estiman requieren mayor análisis, mencionó la reducción de las pérdidas técnicas y no técnicas, junto al manejo responsable de las distintas áreas.

También añadió el manejo de la mora que mantiene la empresa y los mecanismos para su recuperación, al considerar que no puede aplicarse un «borrón y cuenta nueva» sin establecer responsabilidades.

La dirigente reconoció que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), requiere transformaciones estructurales debido a los problemas acumulados durante administraciones anteriores, pero enfatizó que las soluciones deben proteger el patrimonio de la estatal. AD