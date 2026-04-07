Sociedad Civil exige continuidad de juicios políticos pese a opiniones divididas entre parlamentarios

Tegucigalpa – Carlos Hernández, representante de la sociedad civil en Honduras exigió la continuidad de los juicios políticos, pese a las opiniones divididas entre los parlamentarios sobre el tema.

“Nadie está por encima de la ley, el pueblo hondureño está expectante especialmente con lo que pasará con el señor Marlon Ochoa, nadie es ignorante y nadie dejó de observar en sus reiteradas ausencias del pleno para obstaculizar el proceso electoral, ese sentido nos parece positivo”, detalló Hernández.

No obstante, el también director de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), abogó por el derecho a la defensa que tienen los funcionarios sometidos a juicio político.

“Marlon Ochoa tiene derecho a la defensa y que le den los tiempos necesarios para que se defienda, para escucharlo debe de ir al pleno, y se debe garantizar sus derechos, el juicio político es una figura que está ahí justamente para llamar a rendir cuentas a funcionarios que no han cumplido con sus funciones” acotó el representante de la ASJ.

También exhortó a aprobar las reformas electorales prometidas por la mayoría de diputados en sus campañas políticas.

“La historia no se va a repetir si el Congreso Nacional asume con responsabilidad el tema de las reformas electorales, no podemos seguir teniendo en Honduras órganos electorales que respondan a una línea partidaria”, cerró Carlos Hernández. (RO)