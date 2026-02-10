Sociedad Civil de Honduras considera “lamentable” pronunciamiento de Corte sobre TPS

Tegucigalpa – El director de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, calificó la decisión de una Corte de Estados Unidos como “lamentable” ya que retorna a su estado de cancelación al Estatus de Protección Temporal (TPS).

El dirigente de la Sociedad Civil subrayó la importancia de entender la razón institucional en la que se produjo, ya que es una decisión meramente judicial a pesar de las buenas relaciones entre ambos gobiernos.

Explicó, que la acción “es el reflejo de que, aun cuando hay buenas relaciones, el Poder Judicial siguió dando trámite a esa acción que ya estaba en los tribunales en Estados Unidos”.

“Creo que lo que debemos abogar es por una acción sostenida en relación con los migrantes”, enfatizó.

El TPS es importante, obviamente, pero se tienen que buscar los mecanismos de un estatus permanente, zanjó.

Una Corte de San Francisco, California, concedió en las últimas horas al gobierno estadounidense la apelación de cancelación del TPS para Honduras.

El Gobierno de Estados Unidos apeló a una decisión de un juez que mantiene vivo el TPS para Honduras, Nicaragua y Nepal y la corte hoy concedió la suspensión solicitada de la orden de anulación del tribunal de distrito.

En otras palabras, el gobierno solicitó formalmente que un tribunal superior revise y revoque la decisión de un juez inferior por considerarla injusta o contraria a derecho.

Cabe señalar que el 31 de diciembre de 2025, el tribunal de distrito dictó una sentencia final parcial conforme a la Regla Federal de Procedimiento Civil 54(b), anulando la terminación por parte del Secretario de Seguridad Nacional de las designaciones de Estatus de Protección Temporal (TPS) para Nepal, Honduras y Nicaragua.

En ese contexto, el gobierno pidió «congelar» la aplicación de la sentencia para evitar que se aplique inmediatamente y genere consecuencias antes de que haya una sentencia final.

La Corte de San Francisco aceptó la solicitud, lo que significa que, temporalmente, la orden o medida del juez inicial no debe cumplirse o ejecutarse.

Mientras se resuelve la apelación definitiva, el acto o decreto en disputa no entra en vigor, manteniendo el «statu quo» (el estado actual de las cosas), en este caso la cancelación del TPS para Honduras, Nicaragua y Nepal. (RO)