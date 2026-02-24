Sociedad Civil busca concientizar y frenar avance del fentanilo en Honduras

Tegucigalpa- En medio de la evolución del narcotráfico y el creciente riesgo de las drogas sintéticas, organizaciones de sociedad civil anunciaron la realización del foro “Alerta Precursores: los desafíos de la amenaza del fentanilo en Honduras”, un espacio de diálogo que se desarrollará esta semana en Tegucigalpa para analizar el impacto y las nuevas dinámicas del tráfico de sustancias químicas en el país.

Las instituciones patrocinadoras destacan que, durante la última década, Honduras ha implementado diversas estrategias para combatir el narcotráfico, logrando resultados significativos como la captura y extradición de narcotraficantes, el desmantelamiento de cárteles, incautaciones de drogas, destrucción de cargamentos de marihuana y cocaína, así como la persecución del lavado de activos.

También se han detectado plantaciones de marihuana y hoja de coca, además de la confiscación de precursores químicos utilizados para la fabricación de drogas sintéticas.

Los precursores son sustancias químicas legales con aplicaciones industriales, pero que pueden ser empleadas como base para la síntesis de drogas como heroína, cocaína, anfetamina, metanfetamina, LSD y fentanilo. Estas sustancias constituyen la materia prima para la elaboración de estupefacientes.

Solo en mayo de 2025, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), a través del Programa Regional STAND (Solutions, Training and Advice for Narcotics Disposal), brindó asistencia técnica especializada para la disposición final de 3.3 toneladas de precursores en coordinación con la Comisión Técnica Permanente Interinstitucional sobre Precursores Químicos y Drogas Sintéticas.

El caso del fentanilo refleja la transformación del problema. Este opioide sintético, que pasó de ser un medicamento de uso legal a una amenaza global, está incluido en la Lista de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se le considera entre 50 y 100 veces más potente que la morfina y superior en potencia a la heroína, lo que ha incrementado su popularidad entre redes criminales y consumidores jóvenes.

Organizaciones como la Asociación para el Desarrollo y Superación de la Pobreza y el Comité Honduras Alerta señalaron que el foro tiene como objetivo sumar esfuerzos entre autoridades, sociedad civil y expertos para enfrentar la proliferación del fentanilo y fortalecer las estrategias de prevención.

La ubicación estratégica de Honduras lo ha convertido históricamente en un punto crítico de tránsito de drogas con destino a México y Estados Unidos. No obstante, expertos advierten que el país también se ha transformado en un centro de procesamiento de drogas sintéticas, lo que evidencia la complejidad y evolución del fenómeno del narcotráfico.

El foro pretende generar propuestas concretas y articular acciones interinstitucionales que permitan responder de manera integral a una amenaza que ya no solo impacta la seguridad, sino también la salud pública.