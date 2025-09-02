Sobrino mata a machetazos a su tía en Patuca, Olancho

Tegucigalpa – Una mujer fue asesinada este lunes a machetazos en la aldea El Ocotillal en el municipio de Patuca, departamento de Olancho, oriente de Honduras.

La víctima fue identificada como Rosa Lila Cárcamo (35).

Se informó que la mujer fue atacada por su sobrino que portaba un arma blanca tipo machete resultando la ahora occisa con varias heridas.

Posteriormente, el autor material del crimen fue capturado por agentes policiales.

Más de 150 mujeres han perdido la vida en hechos violentos, según cifras de organizaciones especializadas en feminicidios. AG