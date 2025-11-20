Sobreseimiento provisional para piloto mexicano acusado de tráfico de drogas

San Pedro Sula – Un juez de letras en audiencia inicial dictó la medida de sobreseimiento provisional al piloto mexicano acusado del delito de tráfico de drogas.

El imputado responde al nombre Edson Tadeo Méndez Ramírez, que fue capturado el fin de semana por tener una alerta pendiente de orden de captura desde el 9 de noviembre de 2016.

El piloto mexicano fue capturado en el aeropuerto de Toncontín en la ciudad de Tegucigalpa, luego de descender de un avión y registrarse como piloto.

Durante la audiencia inicial, la Fiscalía ratificó el requerimiento, presentó pruebas documentales, periciales, testificales y pidió la medida cautelar limitativa de la libertad.

Mientras que la defensa rechazó la acción fiscal, alegando que su representado no participó en el hecho objetivo de la acusación, acreditó arraigo, solicitando sobreseer a su representado.

Según la acusación, el 6 de julio del 2014, una aeronave Gulstream, era conducida por un piloto de nacionalidad mexicana, que transitó hasta el final de la pista y unos sujetos que traspasaron la cerca, estaban llevando unos tambos de color azul, situación observada por los elementos militares de la Fuerza Área asignados al aeropuerto de Golosón en La Ceiba. AG