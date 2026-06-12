Sobreseimiento provisional para el yerno del alcalde de SPS

Tegucigalpa – Un juez natural dictó en audiencia inicial la medida de sobreseimiento provisional a Steve Fajardo, quien es yerno del alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras.

El apoderado legal de Fajardo, Marlon Duarte, manifestó que el requerimiento fiscal fue una acción para perjudicar a un partido político en el proceso electoral del 2025 y un personaje importante de la zona norte.

Indicó que el ente acusador del Estado acusaba a su representado por participar en la formación de empresas de maletín, pero pudo demostrar que estas tenían existencia de tres décadas y que no hubo desfalco ni deposito irregular.

Lamentó que se pretendiera perjudicar al alcalde sampedrano mediante su familia e involucrado a otras personas para tener acusación sólida.

“Sacaron a la luz pública un parque que estaba lleno de maleza, pero no es responsabilidad de la empresa de estar pendiente cuando el proyecto ya fue entregado y que corresponde a quien recibe la obra”, dijo a periodistas que cubren la fuente judicial.

Relación de hechos

Según las investigaciones, funcionarios municipales de SPS, exfuncionarios y ciudadanos particulares se confabularon para fraude a la alcaldía por un monto de 45.5 millones de lempiras.

El caso data entre julio de 2023 y abril de 2024 mediante la suscripción de 33 contratos fraudulentos con la empresa Constructora HERCOD S. de R.L., destinados supuestamente al mejoramiento vial.

Se determinó que los 33 contratos se fraccionaron para evadir los procesos de licitación pública: 26 fueron por contratación directa y 7 por licitación privada.

La empresa constructora incumplió requisitos básicos como presentar garantías de anticipo o nóminas de personal técnico, según las investigaciones.

La acusación incluye a Luis Hernández Portillo y su esposa Olga Estela Ávila Ortega (representante de HERCOD), Steve Fajardo, Josué David Fajardo, los representantes de empresas que se coludieron en el esquema: José Antonio Juárez Pereira, Henry Geovanny Guzmán Girón, Andrea Fabiola Perdomo Delgadillo y Marcos Jonathan Morales Corea.

También son acusados empleados municipales: Osman David Chávez Orellana, Denis Jamil Paz Martínez, Alejandra Eunice Amaya Barnica (Gerencia de Infraestructura); Marlen Mena Gómez (exgerente financiero); Xavier Lacayo Delgadillo (tesorero municipal); Luis Enrique Saa (director de proyectos) y Walter Cartagena Villagra (exdirector de Vías).

A ellos se les imputan los delitos de violación a los deberes de los funcionarios, fraude, tráfico de influencias y lavado de activos. AG