Tegucigalpa – El Juzgado de Letras en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Criminalidad Organizada de San Pedro Sula dictó la medida de sobreseimiento provisional al padre del alcalde de Piraera.

El imputado responde al nombre de Armando Mendoza Cedillo, acusado de la comisión de los delitos de tenencia ilegal de armas de fuego de uso permitido como prohibido, depósito de artefactos explosivos y tráfico de drogas.

Asimismo, el juez ordenó que a las autoridades del centro penal de El Progreso que otorgue la libertad inmediata al imputado.

El Ministerio Público ratificó el requerimiento fiscal presentando pruebas documentales, periciales, testificales y la solicitud de la medida de prisión preventiva; mientras que la defensa planteó incidente de nulidad respecto al allanamiento del domicilio.

En ese orden, el juez otorgó sobreseimiento definitivo al no observar mínimos indicios racionales de un delito. AG