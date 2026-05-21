Sobreseimiento para hija de Arnulfo Valle ante falta de contundencia en pruebas del MP

Tegucigalpa – Un juez hondureño dictó, la tarde de este jueves, sobreseimiento provisional para Yosary Yasmín Valle Aguilar, hija de Arnulfo Valle, señalada por las autoridades como presunta implicada en un triple homicidio registrado en septiembre de 2016 en la aldea Villa Belén, en Santa Rosa de Copán, occidente de Honduras.

Este jueves se conoció el fallo judicial para Valle Aguilar, en el que el juez que lleva la causa dictó un sobreseimiento provisional, por lo que la joven quedó en libertad.

Valle Aguilar era señalada por las autoridades como presunta implicada en un triple homicidio registrado en septiembre de 2016 en la aldea Villa Belén, en Santa Rosa de Copán, occidente de Honduras.

Las víctimas fueron identificadas como los hermanos Germán Antonio Domínguez Ortiz y Óscar Miguel Domínguez Ortiz, junto a una mujer identificada como María Fernanda Pascual Muñoz.

Yosary Yasmín Valle Aguilar fue detenida en Guatemala, donde tenía otra identidad.

La portavoz de los juzgados capitalinos, Bárbara Castillo, detalló que el perito que realizó la investigación no se presentó a rendir su declaración o a presentar los audios que servían como pruebas contra la joven.

En ese sentido, ante la falta de pruebas, el juez dictó un sobreseimiento provisional, por lo que el Ministerio Público tiene cinco años para volver a probar que la joven está involucrada en el crimen de las tres personas.

Valle Aguilar, fue detenida el pasado jueves en Guatemala y entregada a las autoridades hondureñas para someterse ante a la justicia que hoy la deja en libertad. IR