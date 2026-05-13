Sobreseimiento definitivo para mujer que provocó muerte de padelista argentino; MP apela decisión

Tegucigalpa – El Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) presentará un recurso de apelación ante resolución emitida por el órgano jurisdiccional competente, en la cual dictó un sobreseimiento definitivo a favor de una ciudadana acusada por suponerla responsable de la comisión de los delitos de homicidio con dolo eventual y conducción temeraria en perjuicio del jugador argentino de pádel Brayan Alexis Torres y la seguridad vial, respectivamente.

– Al momento de realizarle la prueba de alcoholemia, Lissette Rishmawi presentaba un porcentaje de 94.1 mg/100ml de alcohol.

La conductora, identificada como Jisil Lissette Rishmawi Massead, fue imputada por homicidio con dolo eventual, pero la justicia decidió dictarle un sobreseimiento definitivo.

En ese contexto, el Ministerio Público es del criterio que los medios de pruebas presentados durante audiencia inicial no fueron valorados por el juez de la causa derivando en una resolución que solo se basa en la declaración de la imputada, pese que al momento de realizarle la prueba de alcoholemia presentaba un porcentaje de 94.1 mg/100ml de alcohol.

De acuerdo al informe realizado por agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), se establece que el día lunes 27 de abril del presente año, a las 3:20 de la madrugada se constató un accidente de tránsito tipo choque con una persona fallecida y daños materiales, suscitado en la colonia Villanueva, exactamente por el anillo periférico de esta ciudad capital.

Por consiguiente, se procedió a identificar el vehículo (1) en el que iba una persona del sexo femenino quien conducía una camioneta, marca Hyundai junto con el acompañante fallecido Brayan Alexis Torres; mientras que el vehículo (2) una persona del sexo masculino (27), conductor de una rastra de carga marca Freightliner, que en el momento del accidente se encontraba temporalmente estacionada con las respectiva señal de advertencia (intermitentes y un cono fosforescente).

Asimismo, al conductor del equipo pesado se le practicó la prueba de alcohol la cual resultó negativa (0.00mg/100ml). JS