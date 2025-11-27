Slot: «Tengo el apoyo de la directiva»

Londres – Arne Slot, técnico del Liverpool, aseguró que tiene el apoyo de la directiva y que siente que su puesto en el club está seguro, pese a la mala racha de resultados que atraviesan.

Los ‘Reds’, que cayeron este miércoles contra el PSV Eindhoven por 1-4, han ganado solo tres de sus últimos doce encuentros, lo que ha elevado los rumores sobre la continuidad de Slot en su puesto de técnico.

«Me siento seguro», dijo Slot tras la derrota ante los holandeses que les deja en decimotercera posición de la tabla de la Liga de Campeones, con tres encuentros por jugarse de la fase liga.

«Estoy bien, tengo mucho apoyo por parte de la directiva. Hubiera estado bien darle la vuelta a la situación con un triunfo, por supuesto, pero cuando estás trabajando como entrenador y la cosa no va bien, es normal que haya rumores. Estoy bien con mi puesto. No es la primera vez que paso por un momento difícil, pero ahora es tiempo de darle la vuelta».

Además de haberse complicado las opciones de clasificarse de forma directa a los octavos de final, el Liverpool es undécimo en la Premier League a once puntos del líder, el Arsenal.

«He hablado con los dueños, pero no en el sentido de que cada minuto me estén diciendo ‘confiamos en ti’. Hablamos mucho la temporada pasada cuando ganamos y cuando perdemos. Nos ayudan a mí y a los jugadores. Hablamos, pero no es como si me llamaran cada minuto para decirme que confían en mí. Tenemos conversaciones normales y en esas conversaciones noto la confianza».

«Si pierdes muchas veces, es normal que la gente hable sobre mi puesto. No estoy de acuerdo con que se diga que los futbolistas no están mostrando su calidad a veces, pero no se está reflejando en los resultados. No estoy preocupado porque mi atención está en otras cosas que no son mi situación», añadió el holandés. EFE