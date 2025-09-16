Sitrainfop protesta frente al Ministerio Público y denuncia persecución contra su presidente Antolino Díaz

Tegucigalpa– Los miembros del Sindicato del Instituto Nacional de Formación Profesional (Sitrainfop) realizan un plantón este martes en las instalaciones del Ministerio Público.

La acción de los miembros del sindicato, quienes se trasladaron de todo el país, para denunciar cómo les han obstaculizado su accionar como miembro sindicalista.

Asimismo, denunciaron que se les han retenido las cuotas para que no puedan operar.

Además, señalaron que hay una persecución permanente contra su presidente Antolino Díaz.

Afirmaron que no descansarán hasta ser escuchados ya que como miembros del sindicato procederán a abordar todas las medidas que la ley les permita. IR