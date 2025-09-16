spot_imgspot_img
Nacionales

Sitrainfop protesta frente al Ministerio Público y denuncia persecución contra su presidente Antolino Díaz

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa– Los miembros del Sindicato del Instituto Nacional de Formación Profesional (Sitrainfop) realizan un plantón este martes en las instalaciones del Ministerio Público.

La acción de los miembros del sindicato, quienes se trasladaron de todo el país, para denunciar cómo les han obstaculizado su accionar como miembro sindicalista.

Asimismo, denunciaron que se les han retenido las cuotas para que no puedan operar.

Además,  señalaron que hay una persecución permanente contra su presidente Antolino Díaz.

Afirmaron que no descansarán hasta ser escuchados ya que como miembros del sindicato procederán a abordar todas las medidas que la ley les permita. IR 

spot_img
spot_img

Noticias recientes

spot_img
spot_imgspot_img

Suscríbase a nuestro boletín

Para estar actualizado con las últimas noticias, reportajes y coberturas especiales.

Contáctenos

Escríbanos: info@proceso.hn

Política de privacidad

© proceso.hn - 2024