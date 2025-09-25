Sitrainfop denuncia amenazas de despidos masivos

Tegucigalpa – César Galo, presidente de la seccional número uno del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Formación Profesional (Sitrainfop), denunció hoy la amenaza de despidos masivos en la institución.

Las amenazas vienen de parte del director Carlos Francisco Suazo Calderón, señaló.

Informó que el director interpuso una demanda para quitar el fuero sindical y con ello proceder a despidos masivos.

El primer paso es despedir a un directivo sindical y ya existe una demanda en contra de la sindicalista Soledad Romero, secretaria del sindicato, agregó.

“Si logran despedir a un directivo del sindicato, despedir a los demás afiliados es lo más fácil”, argumentó.

En total son 470 sindicalistas amenazados de ser despedidos, dijo Galo.

Ante las amenazas de despidos masivos los sindicalistas no descartan emprender acciones de protestas. (RO)