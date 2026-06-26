SITRAIHAH denuncia despidos y “persecución política”

Tegucigalpa – El Sindicato de Trabajadores del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH), denunció presuntos actos de persecución política contra empleados de la institución.

De acuerdo a un pronunciamiento público leído hoy por representantes del sindicado los actos de persecución política son atribuidos al gerente general, Lee Marín.

Proceso Digital conoció que el gerente del IHAH no se encuentra en este momento en el país.

Según los trabajadores, estas acciones estarían afectando el ambiente laboral y los derechos del personal dentro del instituto.

En ese orden, demandaron cesar los despidos y respetar los derechos de cada trabajador.

Los sindicalistas argumentaron que los trabajadores de esta institución política no tienen una filiación política, sino compromiso con la investigación y conservación del patrimonio nacional.

También expusieron que cada empleado fue contratado conforme a ley y mediante concurso público. (RO)