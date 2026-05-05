Sitio IQAir alerta que la calidad del aire en la capital hondureña es “perjudicial” para la salud

Tegucigalpa – El sitio especializado IQAir, alertó el mediodía de este martes que la calidad del aire en la capital hondureña es “perjudicial para la salud».

– La capital hondureña alcanzó la mayor contaminación del aire al mediodía de este martes, según IQAir la misma se irá reduciendo con el paso de las horas.

De acuerdo al sitio especializado en medición de calidad del aire de las principales ciudades del mundo, Tegucigalpa hoy muestra mucha contaminación por partículas suspendidas en el aire.

PM2.5 significa «partículas en suspensión de 2.5 micrómetros o menos» (del inglés Particulate Matter 2.5). Son partículas diminutas, con un diámetro igual o inferior a 2.5 micrómetros, presentes en el aire, que pueden provenir de fuentes como combustión (vehículos, incendios, industrias), polvo o procesos químicos.

Estas partículas son peligrosas porque pueden penetrar profundamente en los pulmones e incluso llegar al torrente sanguíneo, causando problemas de salud como enfermedades respiratorias, cardiovasculares o agravamiento de condiciones como el asma. Se mide en microgramos por metro cúbico (µg/m³) y es un indicador clave de la calidad del aire.

En ese contexto, los µg/m³ hoy en Tegucigalpa son de 55.9.

Un valor de 55.9 microgramos por metro cúbico de PM2.5 indica una calidad del aire perjudicial o no saludable, especialmente para grupos sensibles.

Este nivel significa que la concentración de partículas finas (menores a 2.5 micrómetros) es alta y representa riesgos para la salud, superando significativamente las recomendaciones internacionales.

Ante ese nivel de contaminación realizó varias recomendaciones:

Reducir actividades al aire libre: Evitar hacer ejercicio o esfuerzos físicos intensos en el exterior.

Mantenerse en interiores: Cerrar ventanas y puertas para evitar que el aire contaminado entre.

Grupos de riesgo: Niños, adultos mayores y personas con enfermedades cardíacas o pulmonares deben tener especial cuidado.

Uso de mascarilla: Utilizar mascarillas de alta eficiencia (tipo N95 o FFP2) si es necesario salir. (RO)