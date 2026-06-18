SIT trabaja en la rehabilitación de carretera que conecta con la colonia Villeda Morales

Tegucigalpa – La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) informó sobre el proyecto rehabilitación en la Ruta 52, que conecta las colonias Villeda Morales y Lomas de Toncontín, en el Distrito Central.

Las obras incluyen la intervención de 5.5 kilómetros de carretera, donde actualmente se desarrollan labores de limpieza del derecho de vía, bacheo asfáltico y preparación para la aplicación de doble tratamiento superficial.

Según un comunicado de la SIT, los trabajos se realizan principalmente en horarios nocturnos para reducir el impacto en la circulación vehicular.

El proyecto contempla también obras complementarias, entre ellas la reconstrucción de una caja puente, drenajes menores, construcción de muros y enchape de cunetas, con la finalidad de minimizar afectaciones durante la temporada de lluvias.

Las autoridades además destacan la reactivación de la actividad comercial en este sector del Distrito Central, que durante años demandó una intervención integral de la vía.

El proyecto forma parte del plan de infraestructura impulsado por el gobierno del presidente Nasry Asfura y contempla una inversión superior a los 43 millones de lempiras para beneficiar a más de 30 mil habitantes del sector. AD