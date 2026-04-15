SIT todavía adeuda más de L. 2,500 millones a constructoras, según la Chico

Tegucigalpa – El gerente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), Silvio Larios, señaló que la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) todavía adeuda al rubro unos dos mil 500 millones de lempiras.

«Los problemas que nos aquejan, o sea, la falta de pago, pago pendiente todavía en estimaciones ascienden a cerca de dos mil 500 millones de lempiras”, dijo Larios.

Destacó que la SIT realizó un enorme pago a las constructoras que ha dado un poco de alivio a muchas de las empresas.

Larios indicó que el ministro de la SIT, Aníbal Ehrler, les dijo que espera la aprobación del Presupuesto General del 2026 por parte del Congreso Nacional para tener fondos que permitan el pago pendiente de la deuda.

En ese sentido, instó a los diputados del Congreso Nacional a que sean responsables de cumplir el país en aprobar este Presupuesto General.

Sostuvo que todas las instituciones del Estado y sectores como salud y educación necesitan del presupuesto para tener este capital de trabajo.

El gerente de la Chico comentó que la industria enviará otros 100 proyectos de construcción al Congreso Nacional para su aprobación.

Finalmente, reflexionó que el 2026 será un año para darle continuidad a lo mucho que se dejó pendiente. AG