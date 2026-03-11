SIT paga más de L. 2,800 millones a constructoras para saldar deudas pendientes

Tegucigalpa – La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), informó que este martes procedió a cancelar deudas que el Estado mantenía con 90 compañías constructoras a nivel nacional, correspondientes a compromisos adquiridos en la administración anterior y que no habían sido honrados en tiempo y forma.

De acuerdo con el titular de la institución, Aníbal Ehrler, desde la toma de posesión de las actuales autoridades hasta la fecha la Secretaría ha pagado más de 2,800 millones de lempiras en obligaciones pendientes con empresas del sector construcción.

A través de un comunicado público se explicó que estos pagos corresponden a estimaciones finales de diversos proyectos de infraestructura, lo que permite que el gobierno se ponga al día con los proveedores que ejecutaron obras en distintas regiones del país.

Según la SIT, la cancelación de estas deudas también busca reactivar el sector de la construcción, el cual se encontraba deprimido debido a la falta de liquidez derivada de pagos atrasados por parte del Estado.

En ese sentido, se señaló a través del escrito que la inyección de recursos a las empresas constructoras tendrá un efecto positivo en la economía nacional, ya que generará un mayor movimiento económico y permitirá dinamizar actividades relacionadas con el rubro de la infraestructura.LB