SIT no descarta negociar con PIA para que Toncontín opere con vuelos nacionales

Tegucigalpa – El titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehrler, no descartó que se negocie con la concesionaria de Palmerola International Airport (PIA) para que el aeropuerto Toncontín opere con vuelos nacionales.

“Se puede entrar en una mesa de negociaciones, hablar con Palmerola y buscar una estrategia de vuelos nacionales, es algo que estaría en una mesa de negociación y no podemos darlo por sentado”, dijo el funcionario.

Ehrler esclareció que dentro del contrato con la concesionaria del aeropuerto de Palmerola hay una cláusula que impide que cualquier aeropuerto dentro los 100 rangos de radio operen con vuelos internacionales.

En ese sentido, confirmó que el aeropuerto Toncontín se encuentra en ese rango de radio y que la duración del contrato Palmerola le queda 28 años.

Señaló este lunes que Toncontín puede operar con vuelos locales, haciendo conexión con todos los aeródromos a nivel nacional para que haya movilización local.

En otro tema, se jactó que hay un gran avance en la construcción de los bordos en el Valle de Sula, específicamente en la ciudad de El Progreso.

Adelantó que una comisión del SIT brindará un informe que recomienda la adjudicación del tramo carretero La Barca-El Progreso.

El ministro aseguró que la SIT ha ejecutado un 48 % de su presupuesto designado en el presente año.

Anunció que la próxima semana comienza las labores de mantenimiento de tres mil kilómetros del tramo carretero a nivel nacional. AG