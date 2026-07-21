SIT interviene tramo en carretera salida a Olancho

Tegucigalpa – La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) intervino hoy un tramo de la carretera salida a Olancho para realizar trabajos de colocación de concreto hidráulico y mejoramiento vial.

Se trata de una intervención de 1.4 kilómetros correspondientes a la Etapa II del proyecto de pavimentación de siete kilómetros del tramo Tegucigalpa–El Guanábano.

En dicho tramo diariamente se movilizan conductores y transporte de carga hacia el departamento de Olancho.

En la zona intervenida también se ejecutan trabajos relacionados con los sistemas de agua potable y aguas negras, además de acciones en sectores que presentaban condiciones de inestabilidad.

La SIT mantiene el monitoreo de las obras y la coordinación necesaria para atender situaciones que puedan incidir en la ejecución del proyecto, con el objetivo de garantizar el desarrollo de los trabajos contemplados. (RO)