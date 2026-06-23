SIT instalará GPS y telemetría a maquinaría antes de entregarlas a alcaldías del país

Tegucigalpa – El ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehrler, informó que el nuevo lote de maquinaria pesada que será destinado a las municipalidades del país contará con sistemas de seguridad de GPS y telemetría antes de su entrega oficial a los alcaldes.

“Estamos instalándoles el GPS y telemetría; cuando estemos listos, vamos a empezar a entregarles a todos y cada uno de los alcaldes”, explicó el funcionario, al detallar que el proceso ya está en marcha.

Recientemente, las autoridades confirmaron la llegada a Puerto Cortés de un total de 1,524 unidades de maquinaria pesada, transportadas a bordo del buque Polaris Leader, las cuales serán distribuidas entre los 298 municipios del país.

El proyecto forma parte del programa de descentralización impulsado por el gobierno de Nasry Asfura, con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa de las alcaldías a nivel nacional.

Las autoridades adelantaron además que en las próximas semanas llegará un nuevo lote de maquinaria con la misma finalidad, para continuar el proceso de cobertura en todos los municipios de Honduras. LB