SIT impone medidas disciplinarias a empleados

Tegucigalpa – Empleados de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), interpuso medidas disciplinarias a empleados por lo que tendrán que firmar una lista para poder ingresar a la institución.

Según manifestaron a lo interno de esta institución, no se permitirá la entrada a quienes lleguen después de las 9:00 de la mañana ya que esa es la hora de inicio de labores.

Los empleados realizan fila para ingresar a la institución y firman un libro de asistencias, la medida es para llevar el control de los empleados que sí asisten a laborar. IR