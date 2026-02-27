SIT ejecutará plan en tres etapas para descongestionar la carretera al sur

Tegucigalpa- El titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehrler, anunció la implementación de un plan integral en tres etapas para dar solución al congestionamiento vehicular en la carretera al sur del país, así como avances en otros ejes viales estratégicos a nivel nacional.

Ehrler explicó que la primera etapa contempla ordenar la salida al sur en coordinación con la Alcaldía Municipal del Distrito Central que dirige el alcalde Juan Diego Zelaya, con el objetivo de mejorar la circulación en uno de los puntos de mayor tráfico en la capital.

La segunda fase, también en conjunto con la comuna, incluye la ampliación del puente Germania y la habilitación de tres carriles hasta el sector de salida del sur, los cuales serán utilizados de manera reversible. Esta intervención se prevé ejecutar en un período aproximado de cuatro meses, con la meta de que esté concluida antes de junio.

Como solución definitiva a mediano plazo, el funcionario detalló que en un período estimado de 18 a 24 meses se proyecta finalizar el nuevo libramiento que conectará desde La Cañada hasta el sector de Santa Rosa, lo que permitirá descongestionar de manera permanente la salida al sur.

Otros proyectos a nivel nacional

En cuanto a la salida al oriente, Ehrler informó que aún restan siete kilómetros para llegar hasta El Zamorano; sin embargo, aseguró que los trabajos avanzan tanto en ese tramo como en la carretera hacia Trojes. La meta es que esta vía esté concluida y debidamente señalizada antes de finalizar el año.

Respecto a la zona norte, indicó que se ejecuta un mantenimiento integral en el corredor turístico, así como un bacheo paliativo en aproximadamente 1,700 kilómetros de red vial a nivel nacional, con labores de limpieza de cunetas y reparación de baches para garantizar una circulación más segura durante Semana Santa y preparar las carreteras ante la llegada del invierno.

La SIT trabaja actualmente en seis regiones del país y proyecta intervenir alrededor de 2,700 kilómetros de vías en los próximos seis meses, con una inversión aproximada de 750 millones de lempiras, sujeta a posibles ampliaciones presupuestarias, reiteró.

El objetivo es hacerlo lo más rápido posible para estabilizar la red vial y brindar mayor seguridad a la población, concluyó el funcionario.LB