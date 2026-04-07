SIT e IHTT instalan mesa técnica para revisar tarifas del transporte sin autorizar aumentos

Tegucigalpa – El secretario de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehrler, confirmó este día la creación de una mesa técnica conformada por autoridades del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) y representantes del sector transporte a nivel nacional.

El objetivo es analizar la situación del rubro frente a la crisis económica provocada por el incremento en los combustibles a nivel nacional y global, aunque el funcionario fue tajante al asegurar que no se negociará un incremento tarifario en este momento.

Una revisión necesaria tras 15 años

Ehrler reconoció que la tarifa del transporte no ha sido revisada formalmente desde el año 2011, por lo que existe una necesidad técnica de evaluar los costos operativos. Sin embargo, enfatizó que cualquier ajuste debe ser analizado bajo criterios estrictamente científicos y de forma progresiva.

“Estamos pidiendo los elementos técnicos para hacer la revisión, pero no es el momento de darle un aumento más al usuario. No estamos en la disponibilidad de negociar un incremento en este momento”, sentenció el secretario de SIT.

Medidas de alivio vigentes

Durante la reunión, se recordó que el Gobierno mantiene vigentes diversas medidas de apoyo para mitigar el impacto de los costos de operación y evitar que estos se trasladen al consumidor final, entre ellas, el funcionario remarcó el subsidio de combustible, que es un descuento del 50% en bomba. Mantenimiento del apoyo temporal en el peaje de la carretera CA-5 y la continuidad del apoyo económico directo al sector del transporte urbano.

Seguidamente, el funcionario explicó que el diálogo no se limita solo al sector urbano, sino que también existen acercamientos con el transporte de carga e interurbano para buscar soluciones conjuntas que permitan enfrentar la inflación internacional.

La prioridad de la mesa técnica será idear mecanismos eficientes que garanticen la sostenibilidad del servicio de forma justa y paulatina, pero con la instrucción clara de no afectar el bolsillo de los hondureños, quienes ya enfrentan los embates de la crisis económica mundial, concluyó Ehrler. LB