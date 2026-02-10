SIT detecta empleados fantasmas y anuncia sanciones

Tegucigalpa – El secretario de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehrler, informó que tras la realización de un censo interno se detectó la existencia de supuestos empleados que no laboran, no asisten a sus puestos de trabajo e incluso algunos que no residen en el país.

Según el ministro, el censo evidenció que numerosas personas que aparecen en planilla no están desempeñando funciones reales dentro de la entidad, por lo que se iniciará un proceso de reestructuración que incluirá la reducción de personal y la recuperación de la institucionalidad.

Ehrler explicó que, como parte del proceso de verificación, la institución fue cerrada temporalmente por algunas horas con el objetivo de reconfirmar los datos del personal y reunir las pruebas necesarias para proceder con las sanciones que establece la ley.

“Muchos empleados de la SIT no llegan a trabajar. Se necesitan empleados eficientes y comprometidos”, remarcó el funcionario.

Ehrler indicó que la SIT trabaja en gran parte con contratistas y servicios tercerizados, por lo que no se requiere una planilla tan amplia. “No necesitamos tanto empleado, lo que ocupa la institución es personal eficiente”, afirmó.

La medida de revisión continuará hasta sanear completamente las planillas, asegurando que los recursos humanos y financieros se utilicen de manera adecuada.

Por otra parte, el titular de la SIT reiteró que se ejecutará un proyecto de reparación de 2,700 kilómetros de la red vial en seis regiones del país, con un presupuesto estimado entre 750 y 800 millones de lempiras, y un plazo de ejecución de entre seis y ocho meses calendario. LB