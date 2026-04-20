SIT confirma auditoría a 180 proyectos del gobierno anterior, entre ellos construcción de ocho hospitales

Tegucigalpa – El ministro de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehrler, informó que se está realizando auditorías de campo a 180 proyectos de gobierno anterior, entre ellos la construcción de ocho hospitales.
Explicó que las auditorías de campo son para constatar si el avance físico es igual al financiero.
“Cada uno de los proyectos están siendo auditados de distintas maneras para poderle pagar una estimación tenemos que hacer una auditoría física a ver cómo está el avance, y si corresponde a los avances financieros”, dijo a periodistas.
Sobre la construcción de los ocho hospitales, indicó que se hace una auditoría de campo en cada contrato suscrito.
Señaló que se conformó una mesa técnica con la Secretaría de Salud para reactivar algunos contratos pertinentes a los hospitales y de qué manera Salamá y Ocotepeque van empezando a mover un poco sus hilos.
Añadió que se realiza una auditoría financiera y verificar si los contratos fueron otorgados de manera correcta, los pagos están sustentados con los informes correctos y una auditoría técnica para constatar si está alineado con las prioridades del presidente Nasry Asfura. AG