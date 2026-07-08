SIT avanza en la fundición de las bases del puente Juan Manuel Gálvez

Tegucigalpa – La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), informó este miércoles que los trabajos de reconstrucción de la rampa del puente Juan Manuel Gálvez, ubicado en la salida hacia Valle de Ángeles, avanzan con éxito y bajo los más estrictos estándares de calidad vial.

Como parte del cronograma establecido, equipos de la SIT iniciaron el proceso de fundición de la zapata, elemento que constituirá el apoyo central de la nueva estructura.

Para esta obra de alta ingeniería se realiza el vaciado continuo de aproximadamente 80 metros cúbicos de concreto estructural con una resistencia certificada de 4,000 PSI, garantizando la máxima durabilidad y seguridad para el transporte terrestre.

Solución integral al flujo vehicular

El proyecto de reconstrucción no solo contempla la rehabilitación de la rampa dañada, sino que se complementa con la planificación de un paso a desnivel diseñado para mitigar el congestionamiento vial y absorber de forma eficiente el crecimiento urbano en este sector de la capital.

Con la ejecución de estas obras de infraestructura, el Gobierno a través de la SIT, reafirma su compromiso de modernizar los ejes viales más transitados del Distrito Central, devolviendo la fluidez vehicular y mejorando la conectividad de miles de conductores que transitan diariamente por este estratégico corredor. JS