SIT anuncia reactivación de más de 198 proyectos y rehabilitación de hasta 3,200 km de red vial

Tegucigalpa – El ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehrler, aseguró que en menos ya se han reactivado cerca de 198 proyectos de infraestructura a nivel nacional.

El funcionario afirmó que la institución ha logrado ordenar compromisos financieros con contratistas, lo que ha permitido la reactivación de múltiples obras en distintas regiones del país.

Ehrler destacó además que, como parte del plan de intervención vial, ya se han atendido más de 2,500 kilómetros de carreteras pavimentadas en todo el territorio nacional.

Asimismo, anunció que la próxima semana se lanzará un nuevo proyecto de mantenimiento para la red vial no pavimentada, con una meta de intervención de entre 3,100 y 3,200 kilómetros este año.

El ministro explicó que estos trabajos están enfocados principalmente en zonas productivas agrícolas y ganaderas, con el objetivo de facilitar la salida de productos durante la temporada de invierno.

En cuanto a inversión, indicó que el plan contempla una ejecución aproximada de 11 mil millones de lempiras en fondos nacionales y alrededor de 6 mil millones en cooperación externa. AD