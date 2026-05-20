SIT anuncia avances en obras viales para descongestionar salidas de la capital

Tegucigalpa- El secretario de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehrler, detalló los avances de varios proyectos viales en ejecución y planificación que buscan mejorar la conectividad y reducir el congestionamiento vehicular en Tegucigalpa y zonas aledañas.

El funcionario informó que para septiembre estará finalizada la ampliación a cuatro carriles de la salida hacia Olancho y un tramo de aproximadamente 800 metros desde el Mall Premier.

En relación con la salida al sur, explicó que el proyecto está dividido en dos etapas, incluyendo la ampliación del puente Germania y la intervención de 5.1 kilómetros hasta la colonia Reynel Funes. Ehrler señaló que ya se cuenta con la autorización para iniciar la construcción, luego de que el Instituto de Antropología e Historia resolviera la situación relacionada y ya la construcción avanza con un puente gemelo, ya que el original será conservado por su valor histórico.

Asimismo, indicó que las obras permitirán gestionar mejor el flujo vehicular, habilitando dos carriles de entrada y uno de salida en horas de la mañana, mientras que por la tarde se invertirá la circulación para facilitar el tránsito. Según las proyecciones, estas medidas podrían reducir hasta en un 50 % el tráfico en el corto plazo.

A mediano y largo plazo, el titular de la SIT adelantó que se construirá un nuevo conector del anillo periférico a la altura de La Cañada, un proyecto de aproximadamente 8.2 kilómetros que busca mejorar la movilidad en la capital.

También destacó los avances del libramiento de Santa Lucía, obra que concluirá este año y que contribuirá a descongestionar el tráfico hacia ese sector turístico.

Entre otros proyectos, mencionó la conservación de cinco kilómetros de concreto hidráulico en la carretera hacia Lepaterique, trabajos que quedaron pendientes del año pasado. A esto se suma la pavimentación del tramo Tapias–Mateo y 20 kilómetros de carretera de terracería para conectar con la ciudad.

De acuerdo con Ehrler, las obras de terracería estarán concluidas en unos 40 días, mientras que la pavimentación del tramo Tapias–Mateo finalizará en un plazo aproximado de seis meses.LB