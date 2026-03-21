Sistema financiero está listo para impulsar compra de viviendas

Tegucigalpa – El sistema financiero se encuentra preparado para atender a sus clientes y usuarios que deseen obtener un crédito hipotecario que financie la adquisición de sus viviendas, ya que existe confianza, además de suficiente liquidez, aseguró Rodrigo Membreño, primer vicepresidente de Banca de Personas de Banco Ficohsa.

-Banco Ficohsa está listo para atender a las personas que acudan por asesoría y financiamiento para comprar sus casas, dijo el primer vicepresidente de Banca de Personas Rodrigo Membreño.

Membreño explicó que existe un mejor ambiente este año para financiar a las personas para que adquieran sus viviendas, que es el sueño de miles de familias hondureñas, ya que las tasas de interés son más bajas, se espera que el gobierno inyecte recursos millonarios al Banco Hondureño de la Producción y Vivienda (Banhprovi), el Régimen de Aportación Privada (RAP), otro jugador importante en el mercado de financiamiento de viviendas, ha flexibilizado positivamente los mecanismos de acceso, además de la liquidez que goza un sistema financiero robusto y sano, como es la banca nacional.

El alto ejecutivo bancario recordó que uno de los desafíos importantes que tiene el país es el elevado déficit habitacional estimado en 1.6 millones de viviendas, lo que representa un reto enorme hacer frente al mismo, pero una inmensa oportunidad de ayudar a las personas a construir sus hogares donde convivirán con sus familias.

Señaló que la reciente administración del presidente Nasry Asfura se ha propuesta impulsar la construcción de viviendas y en ese sentido dijo que el sistema financiero hondureño estálisto para apoyar las iniciativas de este tipo.

Membreño indicó que la construcción de viviendas impulsa la economía, ya que es uno de los generadores masivos de empleo.

Aceptó que las ofertas de vivienda no han crecido mucho en los últimos años y que para ello se necesita que los desarrolladores impulsen los proyectos de vivienda, tanto vertical como horizontal, ya que la banca solo trabaja en el tema del financiamiento.

Ficohsa está listo

Membreño indicó que en Ficohsa “están listos para atender a los clientes” que se presenten a solicitar financiamiento para sus viviendas, ya que cuentan con un departamento hipotecario preparado y que buscan ser agiles y recortar los tiempos de aprobación a días, en caso que toda la documentación se encuentre adecuada.

Señaló el primer vicepresidente de Banco de Personas de Ficohsa que la institución será ágil y veloz en la tramitación y esperan contar con la confianza para atenderlos.

Indicó que actualmente las tasas comerciales se encuentran en 11.5-12 %, pero están a la espera de los fondos Banhprovi, que son más bajos, ya que para vivienda de clase media se prestaron al 7 % y para clase social al 4 %.

Membreño dijo que Ficohsa ya presta a los hondureños que se encuentran en el exterior, donde pueden acceder a créditos para adquirir su vivienda en Honduras y estar listos si deciden regresar. También les ofrecen un producto financiero llamado Cuenta USA, ya que el banco cuenta con una licencia comercial en el estado de la Florida.

Pidió a los demás integrantes del ecosistema trabajar con agilidad para promover la construcción y adquisición de viviendas, siendo el gobierno (central y municipalidades), junto a la empresa privada (desarrolladores y bancos) los que deben promover la creación de proyectos inmobiliarios. (PD).