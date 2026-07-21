Sistema de protección de la niñez en Honduras en crisis, alerta Conadeh

Tegucigalpa – Honduras enfrenta una grave crisis en el sistema de protección de la niñez, alertó hoy el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).

La crisis queda evidenciada por la muerte violenta de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años, que solo en el primer semestre del 2026 dejó 94 muertes violentas o un promedio de una víctima cada 46 horas, señaló el organismo defensor de derechos humanos.

Para hacerle frente a esta problemática, la coordinadora de la Defensoría de la Niñez del Conadeh, Cándida Maradiaga, urgió al Estado hondureño la implementación de políticas públicas encaminadas a prevenir la violencia contra la niñez.

Se estima que, entre enero de 2020 y junio de 2026 se registraron mil 330 muertes violentas de niñas, niños y adolescentes en Honduras. Lo que representa un promedio de 17 víctimas mensuales.

En estos 78 meses, la muerte de menores de 18 años representó el 6.45 % del total de muertes violentas registradas en el país.

El grupo etario más afectado es el de 15 a 18 años con 997 muertes violentas, que representa el 75 % del total de víctimas.

Los departamentos con mayor riesgo son Francisco Morazán, Cortés, Olancho y Yoro, que concentran el 58 % de los casos de muertes de niñas, niños y adolescentes.

La defensora de los derechos de la niñez declaró que la información estadística no puede seguir siendo ignorada por nuestras autoridades.

Maradiaga señaló que la muerte violenta de cuatro adolescentes, en los últimos días, debe llamarnos a la reflexión y a la actuación en forma inmediata por parte de nuestras autoridades y reiteró que el sistema de protección hacia niñas, niños y adolescentes “está en crisis”.

Una problemática más allá de los homicidios

Indicó que la violencia contra la niñez está acompañada de otras vulneraciones graves a los derechos humanos. Mencionó para el caso que, más de un millón de niños y niñas se encuentran fuera del sistema educativo, cuando lo ideal es que más de 2.4 millones estén vinculados a la escuela.

Además, alrededor de 1.2 millones de niños y niñas trabajan desde los 5 años, lo que compromete realmente su potencial, su crecimiento y desarrollo y lacera sus derechos humanos fundamentales.

También citó informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que señalan que las niñas, niños y adolescentes en Honduras están siendo víctimas del reclutamiento forzado por parte de crimen organizado y otras estructuras criminales, lo que se constituye en una grave violación a sus derechos humanos.

Cuestionó que a las niñas, niños y adolescentes se les está viendo más como victimarios que como víctimas.

Entre otros riesgos que enfrenta la niñez, en Honduras, mencionó el aumento de la trata de personas en sus diferentes expresiones, reclutamiento y desplazamiento forzado.

Además, hay niños privados de libertad por infracciones como tráfico de drogas, extorsión y portación ilegal de armas.

Exigencia al Estado

Ante este panorama, el Conadeh exigió al Estado hondureño decisiones afirmativas y la implementación de políticas públicas tanto a nivel local como nacional que prevengan la muerte violenta de niñas y niños.

La obligación del Estado de proteger a las niñas y los niños no puede ser ignorada. Se necesita de respuestas contundentes, afirmativas e inmediatas por parte de toda la institucionalidad que tiene responsabilidad en temas de niñez en nuestro país, concluyó la Coordinadora de la Defensoría de la Niñez del Conadeh. (RO)