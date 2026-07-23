Sistema de previsión: un privilegio de pocos y el reto de construir una pensión digna

Tegucigalpa (Especial Proceso Digital /Por Lilian Bonilla) – En Honduras, miles de personas llegan a la etapa del retiro sin una pensión o sin ningún ingreso estable que les permita mantener una vida digna. La baja cobertura del sistema previsional, la informalidad laboral y la limitada cultura del ahorro han convertido la preparación para la jubilación en uno de los grandes desafíos económicos y sociales del país.

– La mayoría de hondureños llega al retiro sin una pensión asegurada, ahorrar para la vejez dejó de ser una opción y se volvió una necesidad.

– La regulación de la CNBS brinda respaldo al ahorro previsional, y expertos llaman a empezar a ahorrar desde jóvenes

La transformación de las familias, el aumento de la esperanza de vida y la falta de educación financiera obligan a replantear cómo los hondureños están preparando su futuro económico, mientras el sistema previsional enfrenta el reto de ampliar su cobertura.

Durante décadas, en Honduras y en muchos países de América Latina, la vejez estuvo asociada a una red familiar amplia. Era común que los adultos mayores encontraran respaldo económico y emocional en familias numerosas, donde varios hijos asumían la responsabilidad de cuidar y sostener a sus padres. Pero esa realidad está cambiando, entonces la idea de que la vejez será sostenida únicamente por los hijos dejó de ser una garantía.

La pregunta que surge es inevitable: ¿quién sostendrá tu vejez cuando ya no tengas ingresos laborales?

¿Cómo funciona el sistema previsional en Honduras?

Un sistema previsional es el conjunto de instituciones, normas y mecanismos creados para proteger económicamente a las personas durante la etapa de retiro. Su objetivo es garantizar el pago de una pensión al trabajador y, dependiendo del plan establecido, a sus beneficiarios.

El sistema se basa en principios como la solidaridad y la redistribución del ingreso, buscando que quienes aportan durante su vida laboral puedan contar con una protección cuando dejan de trabajar.

En Honduras, la supervisión del sistema previsional está bajo la responsabilidad de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) , a través de la Superintendencia de Pensiones y Valores, órgano responsable de ejecutar las funciones de supervisión, vigilancia y control del sector previsional utilizando un enfoque basado en riesgos; para garantizar la estabilidad y transparencia de las instituciones que administran fondos previsionales.

La regulación se fundamenta en las atribuciones establecidas en la normativa de la CNBS, supervisa que se actue conforme al marco legal, a través de superviciones in situ y extra situ. Además para tranquilidad de los afiliados también se asegura que las inversiones de los IPPS, se realicen de acuerdo a los límites.

El sistema público: cinco institutos para la protección previsional

El sistema público de previsión social hondureño está conformado principalmente por cinco instituciones: Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP) , Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA), Instituto de Previsión Militar (IPM), Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) , Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (INPREUNAH). Estos administran fondos de aportaciones patronales y cotizaciones individuales y acompañan con beneficios durante la vida activa, previo al retiro.

Según datos de la CNBS del sector previsional, estos cinco institutos reúnen alrededor de 950,268 afiliados, entre trabajadores activos, pensionados, beneficiarios y afiliados a programas complementarios.

El instituto con mayor número de afiliados es el IHSS. Mientras que los porcentajes de aportación varían según cada régimen: INJUPEMP: alrededor del 24 % entre aportaciones y cotizaciones, INPREMA: aproximadamente 20 %. IPM: cerca del 25 %., IHSS: alrededor del 6 %; e INPREUNAH: aproximadamente 29 %.

Sin embargo, uno de los grandes problemas del sistema público continúa siendo la cobertura limitada, especialmente porque una gran parte de la población trabaja en la economía informal y no realiza aportaciones periódicas.

Las AFP: ahorro individual una alternativa para la jubilación

La intendenta de Supervisión de Pensiones de la CNBS, Nancy Sánchez, explicó a Proceso Digital la importancia de que la población esté consciente de la necesidad de previsión para el futuro con una pensión, digna, para lo cual hay que cultivar hábitos financieros saludables, al tiempo que garantizó una supervisión efectiva tanto de los Institutos de Previsión como de las AFP.

Además del sistema público, existen las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), estas son instituciones privadas que manejan fondos de ahorro previsional mediante cuentas individuales.

El objetivo de las AFP es fomentar el ahorro de largo plazo para aquellos que no tienen una cobertura previsional pública o para complementar si desea tener una pensión más alta.

En este modelo, cada trabajador acumula recursos propios mediante aportaciones que son invertidas para generar rendimientos durante los años laborales.

En Honduras, las AFP funcionan bajo supervisión de la CNBS y administran fondos que pertenecen exclusivamente al afiliado; esto significa que: El dinero del trabajador no pertenece a la AFP.

Los fondos no forman parte del patrimonio de la administradora, si una AFP dejara de operar, los recursos del afiliado permanecen protegidos, es decir el trabajador mantiene la propiedad sobre sus ahorros.

La regulación establece límites prudenciales, controles de riesgo y obligaciones de transparencia, incluyendo información detallada en los estados de cuenta de los afiliados.

El gran pendiente: aprender a ahorrar antes de necesitarlo

“Una persona debe comenzar a planificar su retiro desde joven. El ahorro debe convertirse en un hábito”, dijo a Proceso Digital, el actuario y especialista en finanzas, administración de fondos y pensiones, Rodolfo Vásquez.

De acuerdo con estudios del Banco Mundial citados por Vásquez, aproximadamente el 67 % de la población hondureña no cuenta con un beneficio previsional, lo que significa que solo cerca del 33 % tendría algún tipo de protección económica al momento del retiro.

Actuario Rodolfo Vásquez.

Esta realidad evidencia que la jubilación continúa siendo un privilegio para una parte reducida de la población y no una garantía general para todos los trabajadores, anotó.

Para Rodolfo Vásquez, el principal desafío no solamente es institucional, sino cultural, por lo que recomienda que los trabajadores procuren desde muy jóvenes ahorrar un 10 % de sus ingresos o el porcentaje que sus condiciones económicas lo permitan, pero debe ser con disciplina y desarrollar una planificación financiera que incluya ahorro, inversión y control del endeudamiento.

Sin embargo, dejó claro que nunca es tarde para rectificar de modo que una persona de mediana edad, explica Vásquez, todavía está a tiempo de construir un plan financiero. La clave está en revisar prioridades, identificar gastos innecesarios y establecer objetivos de largo plazo.

El retiro no debe comenzar cuando termina el trabajo

Planificar la vejez no significa únicamente pensar en una pensión; significa decidir qué calidad de vida se quiere tener cuando desaparezca el ingreso laboral.

Paula Aguilar, jubilada de INJUPEMP, dijo a PD, que por lo general las pensiones en Honduras “son raquíticas”, son pocas las personas que tienen una cuota justa, y así como está todo de caro muchas veces no ajusta ni siquiera para las medicinas.

“Yo me di cuenta de lo importante que es ahorrar, durante la pandemia del COVID-19, porque me dio COVID, y casi me muero, si no hubiera tenido un poquito ahorrado no estuviéramos hablando”, resaltó.

En ese sentido, aconsejó a la población ser responsables con sus gastos y no endeudarse más de la cuenta, “yo le aconsejo a la juventud que uno tiene que tener control y tratar de ahorrar para el retiro desde que empieza a trabajar, aunque sea un poquito, yo hoy me arrepiento porqué casi no ahorre nada, Gracias a Dios yo tengo la pensión que con eso paso, no me imagino lo difícil que será para los que no tienen”.

La vejez será una etapa inevitable. La dependencia económica, en cambio, puede reducirse con buenas y oportunas decisiones financieras. LB