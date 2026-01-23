Sistema de espionaje en el CN es un rumor, asegura diputado Hugo Noé Pino

Tegucigalpa – El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Hugo Noé Pino, aseguró este viernes que no ha escuchado nada referente a un sistema de espionaje descubierto en las instalaciones del Congreso Nacional, por lo que calificó esa denuncia como un rumor.

“Yo no he escuchado ninguna información al respecto, esto ha sido una especulación y un rumor que ha circulado”, dijo el parlamentario pese a que la noticia ha trascendido desde hace dos días.

Noé Pino dijo que hasta que las nuevas autoridades no hagan una verificación, no tiene ningún comentario al respecto y aseguró que no tiene ningún conocimiento de que exista o no un sistema de espionaje en el Legislativo, pues no se planteó instalar un sistema de ese tipo en la administración pasada cuando él ocupó la vicepresidencia del Congreso Nacional.

El diputado señaló que está acostumbrado a tanta especulación que no le extraña que sea “otro rumor sin ningún fundamento” y mencionó un listado de situaciones donde hubo especulación, como las elecciones del Fiscal general y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), o la instalación de una Asamblea Constituyente. “Se ha dicho tanto que es totalmente falso que no me extrañaría que este rumor fuera otro de esas falsedades que ha circulado”, afirmó.

Referente a la instalación de la junta directiva del Congreso Nacional en propiedad, Noé Pino reiteró que Libre participará en la sesión pero no apoyará ni votará ninguna moción que se presente y expresó que espera que la diputada Melbi Ortiz que no respetó el mandato del partido “recapacite y de no hacerlo el partido tiene los mecanismos internos de análisis cuando no se siguen las decisión de la bancada junto a la coordinación nacional”. VC