Sistema de datos del IAIP bajo ataque de hackeos, denuncia comisionado Moncada que pide L.100 millones para equipo

Tegucigalpa – El comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Hermes Moncada, denunció que suman cinco ataques cibernéticos al sistema de la institución en los dos últimos años.

– Actualmente el IAIP regula información de al menos 300 instituciones públicas.

Reseñó que el año pasado -2025- el IAIP fue objeto de tres hackeos fuertes, mientras en el presente año ya suman dos desde países europeos, pero esto se debe al sistema obsoleto que tienen y que data de 14 años.

El funcionario abogó por apostar a invertir en un sistema robusto que se blinde y que no permita este tipo de ataques al sistema. Agregó que han solicitado al Congreso Nacional una inyección de al menos 100 millones de lempiras para temas tecnológicos que permitan salvaguardar la data.

“El llamado es para que nos inyecten un presupuesto mayor. Actualmente tenemos un data que está al 90 %, eso significa que en tres meses posiblemente el almacenamientos finalice y pueda colapsar”, externó.

Los 100 millones de lempiras son para inversión tecnológica y no para contratación de personal, aclaró Moncada.

El comisionado Moncada dijo que entre la planificación institucional se prevé trabajar con funcionarios edilicios del interior para garantizar el acceso de información en los portales digitales.

Puntualizó que blindar los sistemas de información pública garantiza que la ciudadanía esté informada y sepa sobre el derecho de acceso a la información. “El llamado es para los órganos que tienen que ver con este de presupuesto y que puedan hacer efectiva una inyección presupuestaria mayor al Instituto de Acceso a la Información Pública para garantizarle a la ciudadanía realmente que los funcionarios públicos van a transparentar su actuar y van a rendir cuentas”, finalizó. JS