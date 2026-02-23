Sistema 911 señala que verifica y valida al personal tras impedir acceso a algunos empleados

Tegucigalpa – El Sistema Nacional de Emergencias 911 comunicó este lunes que ha iniciado un proceso de verificación y validación legal del personal que está vinculado a la institución.

Este lunes se registró un hecho en la que los empleados del Sistema 911 no pudieron ingresar a las instalaciones de la institución por una ausencia en una supuesta en listados oficiales.

Recordó que en 2023 se nombró una comisión interventora en el Sistema 911 con la facultad legal para la administración de las relaciones contractuales de la institución con vigencia hasta el 28 de febrero.

No obstante, constató que los miembros de la Comisión Interventora abandonaron sus funciones y ocasionó un estado de precariedad administrativa que conllevó la falta de una transición en actividades de la dirección de talento humano.

Añadió que en el área de dirección de talento humano del 911 se encontraron expedientes de personal incompleto, documentos irregulares, acuerdos sin el sustento y respaldo legal.

Adicionalmente, indicó que se ha identificado la existencia de algunos acuerdos que fueron suscritos por la comisión interventora en favor de determinados empleados que genera incertidumbre en la regularidad, legalidad y trazabilidad.

Garantizó que el recurso humano está capacitado, evaluado y certificado en los estándares de rigurosidad.

Finalmente, reafirmó su compromiso de mantener un personal integro, confiable y competente. AG