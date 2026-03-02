Sistema 911 revela otorgamiento irregular de plazas que triplicó planilla de 2022 a 2025

Tegucigalpa – El Sistema Nacional de Emergencias 911 informó este lunes la creación irregular de plazas en la administración saliente bajo el régimen de Servicio Civil.

A través de un comunicado, la institución denunció que la administración intentó comprometer esa oficina creando plazas sin haberse aprobado el Presupuesto General del 2026 y sin seguir el debido proceso de verificación técnica que permitiera determinar dichas funciones no fueron duplicadas ni constituyeran personal supernumerario.

El ente identificó la presencia de personas que no cuentan con una relación contractual vigente ni valida con la institución, también constató la inexistencia de respaldo documental en los archivos activos o históricos de la oficina de recursos humanos que avale vínculo.

Asimismo, la institución detectó que los expedientes existentes carecían de trazabilidad y no permitían acreditar los requisitos de idoneidad y objetivos indispensables requeridos para formar parte de una institución de seguridad nacional.

Indicó que el diagnostico reveló que entre enero de 2022 y diciembre de 2025, la planilla de empleados se triplicó.

Sin embargo, señaló que el crecimiento nominal resulta incongruente con la verificación realizada in situ y una presencia física de colaboradores menor registrada a la mínima.

Advirtió que esta distorsión administrativa no se tradujo en memora del servicio y ha provocado una grave decadencia en las condiciones operativas, deterioro en las instalaciones y deficiente administración de los recursos.

Finalmente, comunicó que las irregularidades encontradas durante el proceso de auditoría serán trasladadas a las autoridades competentes. AG