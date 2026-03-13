Sistema 911 denuncia inexistencia del nexo contractual valido de mil 571 personas

Tegucigalpa – Las autoridades del Sistema Nacional de Emergencias 911, informaron este viernes de la inexistencia del nexo contractual valido de mil 571 personas que laboran en la institución.

A través de un comunicado, indicó que a estas mil 571 personas les otorgaron contratos sin cumplir con el debido proceso por parte de la comisión interventora liderada por Miroslava Cerpas.

Señaló que el último nexo contractual válido fue contratos temporales de trabajo con vigencia hasta el 31 de diciembre del 2025.

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No obstante, al cumplirse este plazo legal, el vínculo laboral de las personas llegó a su fin.

Denunció que Miroslava Cerpas intentó otorgar acuerdos de permanencia que carecen de validez legal al no cumplir con los requisitos procedimentales indispensables.

Adelantó que estas acciones serán remitidas a las autoridades correspondientes para investigar la existencia de dolo o abuso de autoridad.

“Lo anterior evidencia un intento de la administración saliente por comprometer la estabilidad de la institución mediante la creación de plazas bajo el régimen del Servicio Civil sin contar con el presupuesto requerido”, cita el pronunciamiento.

Finalmente, el Sistema 911 consideró que este intento irregular contraviene el artículo 368 de la Constitución de la República. AG