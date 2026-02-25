Sistema 911 afirma que mantiene operatividad y que sigue verificando contratos

Tegucigalpa – El Sistema Nacional de Emergencias 911 informó este miércoles que la institución mantiene su operatividad permanente y con normalidad en el territorio hondureño.

A través de un pronunciamiento, la oficina estatal expuso que sigue con el proceso de verificación de las personas con vínculo contractual válido para confirmar el cumplimiento de los requisitos de ingreso, evaluaciones técnicas y pruebas de confianza correspondientes y evitar las irregularidades que puedan comprometer la seguridad nacional.

Sostuvo que la misión institucional es salvar vidas y fortalecer la confianza ciudadana.

Reafirmó su compromiso de contar con personal íntegro, confiable y competente para garantizar la protección de la vida y los bienes de la población hondureña.

Asimismo, exhortó a los hondureños que ante cualquier situación de emergencia se comunique a la Línea Nacional de Emergencias 9-1-1. AG