spot_img
Al Día

Sismo de magnitud 5,7 sacude ligeramente el sur de México

Por: EFE

Ciudad de México – Un sismo de 5,7 grados en la escala Richter se registró este domingo en México a las 15:42 hora local (21:42 GMT) y se reporta como “imperceptible”, según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El sismo tuvo su epicentro al noroeste de Puerto Escondido, en el estado de Oaxaca, en el sur de México, y no ha registrado daños materiales o pérdidas humanas, así como tampoco una presencia significativa en la Ciudad de México.

“No tenemos ningún reporte de daños ni de lesiones (…) Todos los servicios básicos se encuentran funcionando en el estado”, dijo Manuel Alberto Maza, director de protección civil de Oaxaca. JS

spot_img
spot_img

Noticias recientes

spot_img
spot_imgspot_img

Suscríbase a nuestro boletín

Para estar actualizado con las últimas noticias, reportajes y coberturas especiales.

Contáctenos

Escríbanos: info@proceso.hn

Política de privacidad

© proceso.hn - 2024